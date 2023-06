Parteien suchen Ursache für AfD-Umfragehoch

Meldungsarchiv - 02.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Zustimmungstief für die Regierungskoalition und das gleichzeitige Umfragehoch für die AfD haben eine Diskussion über die Ursachen ausgelöst. Vertreter der Union machten die Migrations- und Energiepolitik der Ampel-Parteien verantwortlich. In der CDU gab es aber auch selbstkritische Töne, warum man die Stimmen der Enttäuschten nicht bei sich verbuchen könne. Laut jüngstem ARD-Deutschlandtrend käme die AfD auf 18 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, ebenso wie die SPD. Angesichts dieser Zahlen hat die AfD-Bundessprecherin Weidel sofortige Neuwahlen gefordert. Die Unionsparteien würden 29 Prozent erreichen, die Grünen nur noch 15. Diese sehen in den Umfragewerten ein Warnsignal und ein Auftrag für alle demokratischen Parteien. Bundesgeschäftsführerin Büning warf der AfD ebenso wie SPD-Generalsekretär Kühnert vor, gezielt mit Ängsten zu spielen. FDP-Generalsekretär Djir-Saraj rief zur Selbstkritik auf.

