Parteien streiten über künftige Finanzierung der Pflege

Berlin: Die Union fordert in der Pflege eine tiefgreifende Finanzierungsreform. Die Koalition habe sich damit abgefunden, dass die Beiträge immer weiter steigen, sagte der CDU-Gesundheitspolitiker Sorge der Zeitung "Die Welt". Zuvor hatte die Krankenkasse DAK vor Milliardenlöchern in der Kranken- und Pflegeversicherung gewarnt - und erklärt, man rechne mit deutlich höheren Beiträgen im Wahljahr 2025. Die AfD setzt in der Pflege auf die Familie, die als Keimzelle der Gesellschaft gestärkt werden müsse. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Moll, wiederum fordert die Bundesländer auf, sich an den Kosten, etwa zur Erhaltung von Pflegeeinrichtungen, zu beteiligen. Viele Länder kämen ihrer gesetzlich geforderten Beteiligung an den Pflegekosten nicht genügend nach, sagte die SPD-Politikerin dem Portal WEB.DE News.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 08:00 Uhr