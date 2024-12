Parteien stellen ihre Programme vor

Berlin: Der Bundestagswahlkampf hat mit der Vorstellung der Parteiprogramme Fahrt aufgenommen. Die SPD hat ihres nach eigenen Angaben aus der Perspektive der Beschäftigten und Familien geschrieben. Zentral sei daher auch die Verlängerung der Rentengarantie. Die Union wirbt unter anderem mit Steuersenkungen. Die FDP will ihren Fokus auf den Abbau von Bürokratie, mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung legen. Die Grünen kündigten eine Kursänderung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik an.

