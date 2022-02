Parteien sagen politischen Aschermittwoch ab

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag scheint in Süd- und Ostbayern noch die Sonne - sonst nimmt die Bewölkung zu. Es bleibt windig bei 9 bis 15 Grad. In der Nacht zeitweise Regen und Schneeregen bei Werten um 1 Grad. Auch in den nächsten Tagen zunächst teils sonnig, teils bewölkt und windig - vereinzelt Regen oder Schnee. Am Sonntag viel Sonnenschein. Maximal 4 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 12:00 Uhr