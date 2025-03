Parteien ringen weiter um Milliardenpaket

Berlin: In der Diskussion über die geplanten Milliardenschulden für die Infrastruktur sind sich Union, SPD und Grüne offenbar noch nicht näher gekommen. Zwar zeigte sich CDU-Chef Merz im ZDF zuversichtlich, sich nächste Woche mit den Grünen zu einigen. Doch deren Fraktionschefin Dröge sagte in den "Tagesthemen", Merz habe sein Wort schon öfter gebrochen, und deswegen wolle sie sich darauf nicht verlassen. Die Grünen fordern aus diesem Grund eine Garantie, dass die geplanten neuen Schulden in Höhe von 500 Milliarden Euro auch tatsächlich für eine Modernisierung der Infrastruktur genutzt werden - und nicht, um Wahlversprechen von Union und SPD zu bezahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 10:00 Uhr