Parteien in Österreich präsentieren Koalitionsvertrag

In Österreich bilden Konservative, Sozialdemokraten und liberale Neos die nächste Regierung: Der voraussichtlich neue Kanzler Stocker von der ÖVP sprach von den vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte des Landes. Im Koalitionsvertrag legen die drei Parteien den Schwerpunkt auf bessere Bedingungen für die Wirtschaft, bezahlbares Wohnen sowie einen strikteren Kurs in der Asylpolitik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2025 16:45 Uhr