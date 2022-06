Parteien im US-Senat einigen sich auf besseren Schutz vor Schusswaffengewalt

CDU bei Landratswahlen in Sachsen vorn

Dresden: Bei den Kommunalwahlen in Sachsen hat die CDU offenbar ihre Dominanz im Rennen um die Landratsposten behauptet. Die Christdemokraten liegen den vorläufigen Ergebnissen zufolge in den meisten Regierungsbezirken vorn. Bei der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt Dresden konnte Amtsinhaber Hilbert von der FDP zwar die meisten Stimmen auf sich vereinigen, verfehlte aber die notwendige absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 10. Juli tritt er gegen die zweitplatzierte Grünen-Politikerin Jähnigen an. Sie wird vom Drittplatzierten, dem SPD-Kandidaten Pallas, unterstützt, der selbst nicht mehr antreten will.

