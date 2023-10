Parteien im Bund reagieren besorgt auf das starke Abschneiden der AfD

Berlin: Die Verluste in Bayern und Hessen alarmieren die Ampelparteien. Der stellvertretende FDP-Chef Kubicki sagte, so könne es nicht weitergehen. Er fordert einen Kurswechsel in der Bundesregierung - vor allem bei den Themen Energie und Migration. Auch Grünen-Chefin Lang sprach sich für schnelle Entscheidungen in der Migrationspolitik aus. SPD-Chefin Esken zeigte sich angesichts der Zugewinne der AfD in beiden Bundesländern besorgt: Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, bei der Migration müsse man Tempo vorlegen. CDU-Generalsekretär Linnemann bekräftigte das Angebot, bei diesem Thema gemeinsame Lösungen zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 11:00 Uhr