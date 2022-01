Parteichef Meuthen tritt aus der AfD aus

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: AfD-Parteichef Meuthen hat den Austritt aus seiner Partei erklärt. Wie er mehreren Medien bestätigte, sieht er in dem Projekt "Alternative für Deutschland" keine Zukunft mehr. Er sei als Parteichef gescheitert, so Meuthens Fazit nach sechs Jahren an der Spitze der AfD. Er habe es nicht geschafft, die Partei auf den für ihn einzig richtigen Weg zu bringen. Laut Meuthen stehen Teile der Partei nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Mit seinem Austritt endet der mehrjährige Machtkampf zwischen ihm und den radikaleren Kräften der Partei um den formal aufgelösten Flügel. Meuthen will sein Mandat als Abgeordneter im Europaparlament behalten und auch in Zukunft politisch tätig bleiben. Er sei bereits in Gesprächen - mit wem lies er noch offen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.01.2022 14:15 Uhr