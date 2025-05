Partei von Regierungschef Wong gewinnt Parlamentswahl in Singapur

Singapur: Die konservative Partei hat die Parlamentswahl in dem Stadtstaat deutlich gewonnen. Wie am späten Abend bekannt wurde, kommt die PAP auf 87 der 97 Sitze im Parlament von Singapur. Die Wahl galt als erster Stimmungstest für Regierungschef Lawrence Wong, der vor einem Jahr ins Amt gekommen war. Seine konservative Partei dominiert die Politik in Singapur seit der Unabhängigkeit 1959.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 07:00 Uhr