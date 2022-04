Partei "Die Linke" sucht nach Wegen aus der Krise

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem überraschenden Rücktritt von Parteichefin Hennig-Wellsow bemüht sich die Linke um einen Neustart. Bundesgeschäftsführer Schindler sagte in einem Interview, seine Partei sei in einer schwierigen Lage, denn zu wenige Menschen vertrauten ihr. Deswegen wiederholte Schindler seinen Vorschlag, beim Parteitag im Juni einen neuen Vorstand zu wählen. Nach seinen Worten braucht die Linke eine neue Ausstrahlung, sowohl inhaltlich als auch personell. Zur Aufarbeitung der bekanntgewordenen Verdachtsfälle von sexuellen Übergriffen im hessischen Landesverband will die Linke nach Schindlers Angaben eine externe Kommission einsetzen. Nach dem gestrigen Rücktritt von Hennig-Wellsow vom Bundesvorsitz will die Co-Vorsitzende Wissler die Partei vorerst alleine weiterführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 16:00 Uhr