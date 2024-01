Partei BSW will laut Wagenknecht Unzufriedene auffangen

Berlin: Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich bei seinem ersten Parteitag als Sammelbecken für Unzufriedene aus dem gesamten politischen Spektrum präsentiert. Ausdrücklich wurde auch um Anhänger der rechtspopulistischen AfD geworben. Parteichefin Wagenknecht sagte vor den Delegierten, es gebe viel Unmut und auch Wut. Versagen der Ampel-Politik führe dazu, dass die AfD in Umfragen auf über 20 Prozent komme und teilweise stärkste Kraft in einigen ostdeutschen Ländern sei. Die langjährige Linken-Politikerin forderte auch die Rücknahme der Subventionskürzungen für die Bauern und einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine. Das BSW soll nach Wagenknechts Worten eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 14:00 Uhr