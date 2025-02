Parlamentswahlen im Kosovo haben begonnen

Pristina: Die Bürgerinnen und Bürger im Kosovo bestimmen ein neues Parlament. Die Wahllokale haben bis 19 Uhr geöffnet. Als Favorit gilt die links-nationale Reformpartei von Ministerpräsident Kurti. Er steht für einen strikten Kurs gegen die serbische Minderheit, die im Kosovo lebt. Diese will nach einem Boykott vor vier Jahren diesmal an den Parlamentswahlen teilnehmen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo bis heute nicht an. Die ethnischen Spannungen zwischen Albanern und Serben haben unter Regierungschef Kurti noch zugenommen.

