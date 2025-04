Parlamentswahl in Kanada wird von Todesfahrt in Vacouver überschattet

Ottawa: Bei der Todesfahrt von Vancouver sind nach neuesten Angaben mindestens 11 Menschen getötet worden. Vorher hatte die Polizei von neun Toten gesprochen. Außerdem wurden Dutzende Menschen verletzt, als ein Mann bei einem Straßenfest mit einem Auto in eine Menschenmenge fuhr. Es wird damit gerechnet, dass weitere Menschen ihren Verletzungen erliegen könnten. Die Ermittler betonten, dass es kein Terrorakt war. Der festgenommene Verdächtige habe eine Vorgeschichte an psychischen Erkrankungen. Der Vorfall überschattet die kanadischen Parlamentswahlen, die heute stattfinden. Dort deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Die regierenden Liberalen mit ihrem Spitzenkandidaten Mark Carney haben den Umfragen nach mit rund 43 Prozent knapp die Nase vorn, dicht gefolgt von den Konservativen um Parteichef Pierre Poilievre.

