Parlamentswahl in der Slowakei hat begonnen

Bratislava: Seit heute Morgen um sieben Uhr können rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte in der Slowakei ihre Stimme für die vorgezogene Neuwahl des Parlaments abgeben. Das EU- und Nato-Land grenzt direkt an die Ukraine und ist einer der engagiertesten politischen und militärischen Unterstützer Kiews. Insgesamt treten bei der Wahl 25 Parteien an. Letzte Umfragen deuteten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin zwischen der populistischen Partei des Ex-Regierungschefs Fico und der liberalen Partei von EU-Vizeparlamentspräsident Simecka. Beide wären im Falle eines Wahlsiegs voraussichtlich auf Koalitionspartner angewiesen. Die Wahllokale schließen um 22 Uhr. Mit dem Endergebnis wird Morgen Vormittag gerechnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 12:45 Uhr