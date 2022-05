Parlamente in Schweden und Finnland beraten über Nato-Beitritt

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: In Finnland und in Schweden könnte heute die nächste Hürde für einen Nato-Beitritt genommen werden. In beiden Ländern kommen die Parlamente zusammen und entscheiden über die jeweiligen Aufnahmeanträge. Eine Zustimmung gilt als sicher, nachdem sich zunächst in Finnland und dann auch in Schweden die regierenden Sozialdemokraten für den Nato-Beitritt ausgesprochen hatten. Schwedens Ministerpräsidentin Andersson sagte gestern nach einer Sondersitzung, ein gemeinsames Beitrittsgesuch mit Finnland sei das Beste für Schwedens Sicherheit. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fühlen sich die beiden skandinavischen Länder bedroht. Die Aufnahme in das Militär-Bündnis wäre für sie nach jahrzehntelanger Bündnisneutralität eine historische Zäsur. Um neue Mitglieder aufzunehmen, müssen alle 30 Nato-Staaten zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 04:00 Uhr