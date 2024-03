Parlamentarisches Kontrollgremium fordert Aufklärung der Taurus-Abhöraffäre

Berlin: Die Abhöraffäre bei der Bundeswehr ist heute erneut Thema in Berlin. Sowohl der Verteidigungsausschuss als auch das parlamentarische Kontrollgremium befassen sich in Sondersitzungen damit. Das Gremium, das die Nachrichtendienste in Deutschland kontrolliert, fordert von der Bundesregierung eine entschlossene Aufklärung. Hinweisen auf russische Spionage- und Desinformationsaktionen müsse nachgegangen werden. Gleichzeitig müsse sich Deutschland künftig wehrhafter und robuster aufstellen. - Bei der Sitzung des Verteidigungsausschusses dürfte es nicht nur um die Frage gehen, wie Russland das Gespräch der Luftwaffe-Offiziere belauschen konnte, sondern auch um den Inhalt. In dem abgehörten Gespräch ging es um Einsatzszenarien für Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine. Die Teilnehmer hatten erklärt, dass es dafür keine deutschen Soldaten brauche. Das widerspricht den Angaben von Bundeskanzler Scholz.

