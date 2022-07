Parlament in Sri Lanka beginnt Wahlverfahren für neuen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Colombo: In Sri Lanka hat das Parlament die Wahl eines neuen Präsientenden eingeleitet. Der Generalsekretär verlas das Rücktrittsschreiben des ins Ausland geflohenen Staatschefs Rajapaksa. Am Dienstag wolle die Volksvertretung sich mit der Nominierung der Nachfolge-Kandidaten befassen. Gewählt soll dann am Mittwoch. Der bisherige Präsident Rajapaksa hatte sich Mitte der Woche unter dem Druck von Massenprotesten wegen der verheerenden Wirtschaftslage ins Ausland abgesetzt.

