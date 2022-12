Parlament in Peru stimmt für Absetzung von Präsident Castillo

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lima: In Peru hat das Parlament den bisherigen Staatschef Pedro Castillo abgesetzt. 101 Kongressmitglieder votierten für den Misstrauensantrag, 6 dagegen und 10 enthielten sich. Die Verfassung sieht für den Fall der Abwahl des Staatsoberhaupts vor, dass Vizepräsidentin Dina Boluarte die Amtsgeschäfte übernimmt. Kurz vor der Abstimmung hatte Castillo den Kongress in Peru für aufgelöst erklärt, eine Neuwahl angekündigt und erklärt, per Dekret regieren zu wollen. Seit seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren hatte Castillo bereits zwei Amtsenthebungsverfahren überstanden. Mit der Auflösung des Parlaments hatte er seiner Abwahl zuvorkommen wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 20:45 Uhr