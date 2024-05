Parlament bringt Änderungen am Cannabis-Gesetz auf den Weg

Berlin: Der Bundestag hat am Abend außerdem erstmals über Änderungen am Cannabis-Gesetz diskutiert. Dabei geht es zum einen um Regeln für Autofahrer. Beispielsweise soll ein THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm eingeführt werden; für Fahranfänger und unter 21-Jährige soll es analog zum Alkohol auch ein komplettes Cannabisverbot am Steuer geben. Zum anderen würde die Gesetzesänderung den Behörden erlauben, die Anbauflächen der Cannabis-Vereine zu beschränken. Die Regierung hatte die Nachbesserungen versprochen, um im Bundesrat eine Zustimmung zur Cannabis-Legalisierung zu erhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 03:00 Uhr