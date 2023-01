Parlament berät über seine Verkleinerung

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei bemängelt nach Messerangriff in Brokstedt Sicherheit an Bahnhöfen

Kiel: Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein wird der Ruf nach Konsequenzen laut. Die Gewerkschaft der Polizei bemängelt die Sicherheit an Deutschlands Bahnhöfen. Es seien mehr Bundespolizisten an Bahnhöfen nötig, genau wie Überwachungskameras und eine bessere Beleuchtung. Vize-Chef Roßkopf sagte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, der Angriff bei Brokstedt sei eine schreckliche Tat, die morgen leider wieder so passieren könne. Bei dem Messerangriff waren am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden. Tatverdächtig ist ein staatenloser Palästinenser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 07:00 Uhr