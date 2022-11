Parkland-Amokläufer muss lebenslang in Haft

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Parkland: Mehr als vier Jahre nach dem Massaker an einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist der Täter zu einer lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung verurteilt worden. Die Richterin verkündete nun das Strafmaß. Die Geschworenen hatten sich Mitte Oktober für eine lebenslange Haft ausgesprochen. Staatsanwaltschaft und Angehörige der Opfer hatten die Todesstrafe gefordert. Im Februar 2018 hatte der damals 19-Jährige an der Schule in der Stadt Parkland 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Überlebende Schüler hatten nach der Tat Protestaktionen gegen Waffengewalt und für striktere Waffengesetze in den USA gestartet und damit eine landesweite Protestbewegung ausgelöst.

