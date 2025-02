Parkgebühren für Anwohner bleiben in Bayern bei rund 30 Euro

München: Anwohner in Bayern müssen erst einmal nicht damit rechen, fürs Parken mehr zu bezahlen. Das hat die deutsche Presseagentur vom bayerischen Innenministerium erfahren. Demnach gibt es keine Neuregelung zu einer Erhöhung. Bisher gilt in Bayern eine Obergrenze für Anwohnerparkausweise von 30,70 Euro pro Jahr. Außerhalb Bayerns verlangen manche Kommunen teilweise deutlich mehr, am meisten in Bonn mit 360 Euro. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass Bayern seinen Kommunen keine höheren Parkgebühren erlaubt. Auch der bayerische Städtetag fordert eine höhere Obergrenze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 12:00 Uhr