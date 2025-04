Parken muss laut Umwelthilfe teurer werden

Umwelthilfe fordert höhere Parkgebühren: Eine Umfrage unter deutschen Städten habe gezeigt, dass billiges Parken immer noch weit verbreitet sei. Wenn das so bleibt, so der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Resch, würden unzählige Menschen weiterhin für jede Fahrt das Auto nehmen. Ein Parkschein müsse daher so viel kosten wie eine Einzelfahrt mit Bus oder Bahn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2025 11:15 Uhr