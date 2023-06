Paritätischer Gesamtverband fordert Anhebung des Mindestlohns

Meldungsarchiv - 24.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Paritätische Gesamtverband fordert den gesetzlichen Mindestlohn auf mindestens 14 Euro anzuheben. Verbandschef Schneider sagte, wer Vollzeit erwerbstätig sei, müsse von seinem Lohn für sich selber sorgen können. Er betonte, dass es dabei auch um Ansprüche für die spätere Rente gehe. Nach Schneiders Worten ist es inakzeptabel, wenn Arbeitnehmer nach 45 Jahren in Vollzeit mit dem Renteneintritt in die Altersarmut rutschen. Am Montag will die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns bekanntgeben. Derzeit liegt er bei 12 Euro pro Stunde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 09:45 Uhr