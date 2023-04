Pariser stimmen für Verbot von E-Scooter-Verleih

Meldungsarchiv - 03.04.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Die Bewohner von Paris haben mit großer Mehrheit für ein Verbot von Leih-E-Rollern in der Stadt gestimmt. Bei einer Bürgerbefragung sprachen sich gestern fast 90 Prozent für die Abschaffung aus. Allerdings beteiligten sich nur knapp acht Prozent der rund 1,3 Millionen eingetragenen Einwohner an der Abstimmung. Die Bürgermeisterin Hidalgo hatte bereits vorher angekündigt, sich an das Votum zu halten, auch wenn es rechtlich nicht bindend ist. Der Ruf nach einem Verbot von Leih-E-Rollern war jüngst immer lauter geworden. Allein im vergangenen Jahr war es in Paris zu mehr als 400 Unfällen gekommen, bei denen auch drei Menschen starben.

