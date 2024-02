Pariser stimmen für höhere Parkgebühren für Geländewagen von Besuchern

Paris: Bei einer Bürgerbefragung in der französischen Haupstadt hat sich die Mehrheit für eine drastische Erhöhung der Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen ausgesprochen. Für SUV-Fahrer kostet eine Stunde Parken im Zentrum künftig 18 Euro statt sechs. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden 225 Euro fällig, statt wie bisher 75 Euro. An der Abstimmung beteiligten sich nur 80.000 Einwohner. Eigentlich waren 1,3 Millionen Pariser aufgerufen, an der Bürgerbefragung mitzumachen. Den Sondertarif für SUVs sollen ausschließlich Besucher bezahlen. Anwohner sind ausgenommen, ebenso Handwerker und Pflegedienste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 23:00 Uhr