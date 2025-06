Pariser Polizei nimmt am Rande von PSG-Feiern 300 Menschen fest

Paris: In Frankreich ist es nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Fußball Champions League neben Fan-Feiern auch zu Ausschreitungen gekommen. Landesweit wurden mehr als 550 Menschen festgenommen, rund 300 davon in Paris. Polizei und Augenzeugen dort berichteten, dass Randalierer Geschäfte geplündert, Autos angezündet und Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen haben. Zwei Menschen kamen außerdem am Rande der Siegesfeiern ums Leben: In Paris wurde eine Frau auf einem Roller von Fans mit einem Auto angefahren und starb. In Dax im Südwesten Frankreichs wurde ein 17-Jähriger bei einem Fan-Fest erstochen. - Paris Saint-Germain hatte am Abend das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand mit 5:0 gewonnen.

