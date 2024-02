Pariser Olympia-Medaillen vorgestellt

Paris. Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris in diesen Sommer gibt es ganz besondere Preise: In alle gut 5-tausend Medaillen wurde ein kleines Stück des Eiffelturms eingearbeitet - in Form von sechseckigen Eisenplättchen. Das Material wurde bei Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert vom Eiffelturm - der sogenannten "dame de fer", Dame aus Eisen - abgenommen und bis heute aufbewahrt.

