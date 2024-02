Pariser Olympia-Medaillen enthalten Stück vom Eiffelturm

Paris: Das Organisationskomitee hat die Medaillen für die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt vorgestellt. Als Besonderheit enthalten alle Medaillen ein kleines Stück des Eiffelturms. 5.084 Stück wird es insgesamt geben - in jeder sind 18 Gramm des Eiffelturms enthalten. Während der Renovierungsarbeiten vor etwa 40 Jahren wurden laut Olympia-Organisatoren einige Teile vom Turm entfernt und sorgsam aufgehoben. Nun bekämen sie in den Medaillen ein zweites Leben. Die Olympischen Spiele in Paris werden vom 26. Juli bis zum 11. August ausgetragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 13:15 Uhr