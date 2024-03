Pariser Luxus-Wohnung von Karl Lagerfeld wird versteigert

Paris: Am Vormittag wird die Wohnung von Modeschöpfer Karl Lagerfeld in der französischen Hauptstadt versteigert. Das Startgebot für das 260 Quadratmeter große Apartment im historischen Zentrum von Paris liegt bei 5,3 Millionen Euro. Es befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert mit Blick auf die Seine und den Louvre. Lagerfeld hatte etwa zehn Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 2019 in der Wohnung gelebt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 09:15 Uhr