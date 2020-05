Pariser Eiffelturm zu Ehren von Pflegepersonal hell angestrahlt

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der Eiffelturm ist gestern Abend zum Symbol für die Helfer in der Corona-Krise geworden. Um 20 Uhr wurde er leuchtend weiß angestrahlt. Um diese Uhrzeit stehen in Frankreich an jedem Abend die Menschen an ihren Fenstern und Balkonen, um den Mitarbeitern im Gesundheitsbereich mit Applaus für ihre Arbeit zu danken. Die Initiative, bekannte Bauwerke zur Würdigung der Krisenhelfer zu nutzen, hatte am 24. April in New York begonnen. An der Aktion beteiligen sich bislang unter anderem der Euromast in Rotterdam, der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie weitere Gebäude in China, Südkorea, und Russland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 06:00 Uhr