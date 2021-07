Pariser Eiffelturm öffnet wieder für Besucher

Mehr als 80 Menschen sterben durch Hochwasser in Westdeutschland

Koblenz: Durch die Hochwasserkatastrophe in Deutschland sind mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen, 50 von ihnen in Rheinland-Pfalz. Das teilte die Polizei in Koblenz mit. Wie viele insbesondere in der Region im Kreis Ahrweiler noch vermisst werden, ist aktuell unklar. Die Kreisverwaltung hatte am Abend von 1.300 Menschen gesprochen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Überschwemmungen hätten großes Leid verursacht, das das Land so noch nie gesehen habe. Ihre Landesregierung hat 50 Millionen Euro Hilfen bereitgestellt. In Nordrhein-Westfalen starben mindestens 30 Menschen durch die Flut. Auch dort bleibt die Lage dramatisch. In Erftstadt südlich von Köln sind mehrere Häuser eingestürzt, weil sie unterspült wurden. Die Bezirksregierung Köln berichtet von Notrufen aus den Häusern, die Menschen könnten derzeit nur mit Booten gerettet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2021 09:00 Uhr