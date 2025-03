Paris stimmt über weitere autofreie Straßen ab

Paris: In der französischen Hauptstadt wird heute darüber abgestimmt, ob weitere Straßen künftig für den Autoverkehr gesperrt und begrünt werden sollen. Bereits jetzt sind etwa 220 der mehr als 6.000 Straßen in Paris autofreie Zonen, bei der Abstimmung heute geht es um 500 weitere Straßen. Um welche es sich dabei genau handelt, steht noch nicht fest, sie sollen sich aber in jedem Stadtbezirk befinden. Gleichzeitig würden damit mehrere tausend Parkplätze wegfallen. Unter der sozialistischen Bürgermeisterin Hidalgo sind in Paris bereits einige Straßen und Plätze begrünt und für den Autoverkehr gesperrt worden, es geht dabei um bessere Luftqualität und um Klimaschutz.

