Paris St. Germain gewinnt Champions League-Finale

München: Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale schlug der französische Meister Inter Mailand klar mit 5 zu 0. Es war das höchste Endspiel-Ergebnis in der Geschichte der Königsklasse. Nach der Partie stürmten Fans den Rasen der Münchner Fußball-Arena, dabei wurde ein Tor leicht beschädigt. Polizisten und Ordner drängten die Fans zurück. Die Lage in München blieb nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich, allerdings gerieten kurzzeitig Anhänger beider Lager aneinander, dabei wurden zwei Fans und zwei Polizisten durch Reizgas verletzt. In Paris dagegen kam , kam es in Paris zu Ausschreitungen. Berichten in französischen Medien zufolge wurden mehrere Menschen festgenommen, weil sie Einsatzkräfte provoziert hatten oder Feuerwerkskörper bei sich trugen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2025 02:00 Uhr