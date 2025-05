Paris St. Germain erreicht Finale der Fußball-Champions League

Paris: In der Fußball-Champions League steht das Finale. Als zweites Team hat es am Abend Paris St. Germain ins Endspiel geschafft. Der französische Meister gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal mit 2:1. Das Hinspiel in London hatte Paris mit 1:0 gewonnen. Die Franzosen treffen im Finale am 31. Mai in München auf Inter Mailand.

