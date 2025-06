Paris Saint Germain gewinnt Fussball-ChampionsLeague

München: Paris Saint Germain hat das erste Mal die Fußball Champions-League gewonnen. Der französische Meister setzte sich mit 5 zu 0 gegen Inter Mailand durch. Es war der höchste Erfolg in einem Finale der Königsklasse überhaupt. Unmittelbar nach dem Sieg ist im französischen Grenoble bei der Siegesfeier ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Mindestens vier Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Fahrer des Wagen soll versucht haben an einer Kreuzung mit angezogener Handbremse zu wenden. Am Austragungsort in München war die Polizei mit 2.000 Einsatzkräften vor Ort. Es gab kleinere Ausschreitungen zwischen Fans aus Paris und Mailand, Taschendiebstähle und Hausfriedensbruch. Der Großteil der Fans habe sich laut Polizei aber friedlich und fair verhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 06:00 Uhr