Paris rüstet sich für "Freiheitskonvoi" gegen Corona-Maßnahmen

Neue Teststrategie der Bundesregierung tritt in Kraft - Ende der 2G-Regel im Handel in Österreich

Berlin: In Deutschland tritt heute die neue Corona-Teststrategie der Bundesregierung in Kraft. Bürger mit einer roten Warnmeldung auf der Corona-Warn-App haben keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen PCR-Test. Diesen gibt es künftig nur noch nach einem positiven Antigen-Schnelltest. Um sich vorzeitig aus einer Isolierung oder einer Quarantäne freizutesten, reicht jetzt ein Schnelltest. - Trotz einer fast doppelt so hohen Sieben-Tage-Inzidenz wie in Deutschland endet von heute an in Österreich die 2G-Regel in nicht lebensnotwendigen Geschäften. Künftig muss im Handel oder in Museen nur noch eine FFP2-Maske getragen werden. Kunden müssen dann nicht mehr nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Auch Tests sind nicht mehr nötig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 06:15 Uhr