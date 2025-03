Paris kündigt weitere Unterstützung für die Ukraine an

Unterstützer wollen Ukraine aufrüsten und absichern: Frankreich wird Kiew zwei Miliarden Euro zusätzlich bereitstellen. Das hat Präsident Macron nach einem Gipfel in Paris mit 30 Staats- und Regierungschefs mitgeteilt. Außerdem soll in den kommenden Tagen eine französisch-britische Mission in die Ukraine entsandt werden, um einen möglichen Einsatz im Fall eines Waffenstillstands vorzubereiten. Macron betonte aber, dass diese nicht an der Front eingesetzt werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 18:00 Uhr