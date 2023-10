Paris gibt Entwarnung nach Terror-Drohungen für Louvre und Versailles

Paris: Nach den Terror-Drohungen gegen den Louvre und das Schloss von Versailles hat die französische Regierung Entwarnung gegeben. Wie Innenminister Darmanin am Abend mitteilte, gab es an keiner der beiden Touristenattraktionen eine Bedrohung. Gestern Nachmittag waren das berühmte Museum in Paris und das Schloss evakuiert worden. In Frankreich gilt nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag die höchste Terrorwarnstufe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 08:00 Uhr