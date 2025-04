Paris gewinnt gegen Arsenal

Zum Fußball: Paris Saint-Germain hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Finale gemacht: Der französische Serienmeister bezwang Arsenal in London mit 1:0. Am Mittwoch spielen der FC Barcelona und Bayern-Bezwinger Inter Mailand gegeneinander. Die Rückspiele finden kommende Woche statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 00:00 Uhr