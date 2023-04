Paramilitärs im Sudan sprechen von Einnahme des Präsidentenpalasts

Meldungsarchiv - 15.04.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Khartum: Paramilitärische Einheiten im Sudan haben nach eigenen Angaben den Präsidentenpalast und den Flughafen in der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilte die Gruppe Rapid Support Forces mit. Zuvor hatte es Schüsse und Explosionen in mehreren Teilen Khartums gegeben. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen der Armee und den Paramilitärs, die eigentlich in die Streitkräfte integriert werden sollten. Die RSF erklärten, Soldaten seien am Morgen in ihr Hauptquartier einmarschiert. Die Angaben können nicht unabhängig bestätigt werden. Die US-Botschaft rief ihr Personal und US-Bürger im Sudan auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2023 19:00 Uhr