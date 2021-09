Paralympische Kanutin Edina Müller holt Gold in Tokio

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die frühere Rollstuhlbasketballerin Edina Müller hat bei den Paralympischen Spielen eine Goldmedaille im Kanu gewonnen. Den Sprint über 200 Meter gewann die 38-Jährige im Finale gegen die Ukrainerin Marina Maschula. 2016 in Rio hatte sie im Einer-Kajak Silber geholt; 2012 in London belegte ihr Rollstuhl-Basketballteam den ersten Platz. Bronze holte in ihrer Kanu-Klasse die Nachwuchshoffnung Felicia Laberer. Für die 20-Jährige ist es - nach Gold bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren - die zweite internationale Medaille.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 07:00 Uhr