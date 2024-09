Paralympics-Sportler holen erste Goldmedaillen - Tennisprofi Zverev steht bei US-Open in Viertelfinale

Zum Sport: Bei den Paralympics in Paris feiert das deutsche Team die ersten Goldmedaillen. Im Schwimmen über 150 Meter Lagen schlugen Tanja Scholz und der Erlanger Josia Topf jeweils als Erste an. Und bei den US Open hat Tennisprofi Alexander Zverev das Achtelfinale gegen Brandon Nakashima aus den USA in vier Sätzen gewonnen und steht damit im Viertelfinale.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 02:00 Uhr