Paralympics-Kanuten holen Gold und Bronze

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Am vorletzten Tag der Paralympics haben die deutschen Kanutinnen Gold und Bronze geholt. Edina Müller gewann das Rennen über die 200-Meter-Strecke. Es ist ihr erster Paralympics-Sieg in dieser Sportart. In Rio war sie zweite geworden, zuvor hatte sie als Rollstuhlbasketballerin Gold und Silber gewonnen. Die 20-jährige Felicia Laberer sicherte sich bei ihrem Paralympics-Debüt in ihrer Klasse die Bronzemedaille.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 12:00 Uhr