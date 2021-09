Paralympics in Tokio sind zu Ende

Bei der Bahn fährt nur jeder dritte Fernzug

Berlin: Wegen des Lokführerstreiks fallen bei der Deutschen Bahn auch heute zahlreiche Zugverbindungen aus. Nach Konzernangaben sind im Fernverkehr rund 70 Prozent betroffen. Die Situation im Nahverkehr sieht regional unterschiedlich aus. Laut der Bahn liegt der Streikschwerpunkt weiter in einigen Metropolregionen und in den ostdeutschen Bundesländern. In Thüringen und Sachsen ist es das letzte Reisewochenende vor Beginn des neuen Schuljahres morgen. Insgesamt will die Bahn im Regionalverkehr rund 40 Prozent des regulären Fahrplans anbieten. Die S-Bahnen in München und Nürnberg sollen mindestens im Stundentakt fahren. Nach Angaben einer Bahnsprecherin beteiligten sich seit Beginn des Streiks bis einschließlich heute mehr als 9.700 Beschäftigte an dem Arbeitskampf, unter ihnen rund 7.000 Lokführer. Der Ausstand der Gewerkschaft GDL geht noch bis Dienstagfrüh, 2 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 15:00 Uhr