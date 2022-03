Paralympics-Gold für Leonie Walter, Silber für Martin Fleig, Bronze für Anja Wicker

Ukraine meldet nächtliche Bombardements von Städten

Kiew: Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen offenbar unvermindert weiter. Nach ukrainischen Angaben haben russische Kampfflugzeuge in der Nacht mehrere Städte im Osten und im Zentrum des Landes bombardiert. Auch Wohngebäude und ein Kraftwerk seien getroffen worden, sagte der Chef der Regionalregierung. Es habe Tote und Verletzte gegeben. Der Bürgermeister eines Kiewer Vorortes berichtete von heftigem Geschützfeuer. - Derweil soll es heute einen neuen Anlauf für Fluchtkorridore unter anderem aus Kiew und der belagerten Hafenstadt Mariupol geben. Der russische UN-Botschafter vor dem Sicherheitsrat, Nebensja, stellte eine Feuerpause ab 8 Uhr Mitteleuropäischer Zeit in Aussicht. Die meisten Routen sollen aber wieder nach Russland oder nach Belarus führen, was Kiew bislang ablehnt. Die Vereinten Nationen forderten sicheres Geleit für die Menschen in die von ihnen gewählte Richtung. Zudem müssten Lieferungen humanitärer Hilfsgüter in die umkämpften Gebiete gelangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 07:00 Uhr