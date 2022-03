Paralympics beginnen in Peking

Scholz verteidigt Waffenlieferungen an die Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Lieferung von deutschen Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen an die Ukraine verteidigt. Man dürfe jemanden, der so bedroht ist, nicht alleine lassen, sagte Scholz in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Gleichzeitig setze Deutschland aber weiter darauf, diplomatische Kanäle zu nutzen, um ein Ende des Konflikts zu erreichen. Allerdings dürfe sich der Westen bei der Einschätzung der Ziele von Russlands Präsident Putin nichts vormachen, so Scholz. Deshalb seien Deutschland und die Nato bereit, die Bündnispartner etwa im Baltikum zu verteidigen. Ein Eingreifen der Nato in der Ukraine selbst komme aber nicht in Frage. Denn das würde eine dramatische Eskalation der Lage bedeuten, so der Kanzler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 07:00 Uhr