Para-Schwimmerin Schott holt Bronzemedaille

Bahn fordert Ende des "unsäglichen" Lokführerstreiks

Berlin: Die Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL erneut aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. DB-Sprecher Stauss forderte die GDL auf, ihren - so wörtlich - unsäglichen Streik zu beenden. Die Bahn habe Angebote gemacht, von der Gegenseite komme aber nichts. Stauss wies den Vorwurf zurück, der Konzern wolle die GDL vernichten. Vielmehr handele es sich um einen Machtkampf innerhalb der Gewerkschaften. Die GDL setzt ihren Streik unterdessen fort. Gestern war die Bahn mit dem Versuch gescheitert, den Arbeitskampf per Gericht zu stoppen. Allerdings befasst sich heute noch das Landesarbeitsgericht in Hessen mit einem entsprechenden Eilantrag der Bahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 11:00 Uhr