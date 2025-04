Papstwahl beginnt am 7. Mai

Rom: Die Wahl des Nachfolgers des verstorbenen Papstes Franziskus beginnt am 7. Mai. Das entschieden die in Rom versammelten Kardinäle, wie der Vatikan mitteilte. In dem Konklave kommen die wahlberechtigten Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle zusammen. Kontakt zur Außenwelt ist während dieser Zeit verboten.

